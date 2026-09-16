2 години след пенсионирането: Рафаел Надал се завръща на корта в Испания

През 2024 година Рафаел Надал взе решение да сложи край на кариерата си в тениса. Испанецът, който се оттегли по време на Купа Дейвис през 2024 година, се е завръщал в спорта само за кратко, въпреки че все още не е изиграл дори един демонстративен мач, откакто сложи ракетата на куката. Сега обаче той ще се завърне на корта, тъй като ще участва в тенис турнир в своята академия. В чест на десетата годишнина на престижната академия бе потвърдено, че Надал ще изиграе серия от демонстративни мачове в Манакор в събота, 3 октомври.

Надал ще играе на демонстративен турнир в чест на 10-годишния юбилей на академията му

Съперниците на "Краля на клея" все още не са обявени, но в прессъобщение се подсказва, че испанецът може да играе заедно с някои от най-големите имена в спорта, а ако има някой, който може да привлече най-добрите играчи, това е именно Надал. Това ще бъде първият път, в който испанецът ще играе пред жива публика, откакто представи Испания в Купата Дейвис през 2024 г., а подробностите за продажбата на билети ще бъдат обявени в следващите дни.

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Академията "Рафаел Надал" беше създадена през 2016 г., когато Надал все още беше в разцвета на кариерата си, и оттогава е развъдник за някои от най-добрите тенисисти в турнирите на ATP и WTA. Играчи като Каспер Рууд, Жауме Мунар, Солана Сиера, Александра Еала и Коулман Уонг също са тренирали в академията и впоследствие са постигнали големи успехи. През последните години Академията "Рафаел Надал" се разрасна в няколко различни града по целия свят. Към 2026 година има бази в Манакор, Коста Мухерес, Гърция, Кувейт, Хонконг, Марбея, Египет и Пунта Кана, което я превръща в истинска сила в спорта.

Надал е изключил възможността да работи като треньор на пълно работно време за играч в професионалния тенис, но все пак очевидно допринася за развитието на следващото поколение тенис звезди, а турнирът "Rafael Nadal Academy Slam" със сигурност ще подчертае цялата добра работа, която испанецът е свършил през последното десетилетие. Феновете, които не могат да присъстват на събитието в Испания, ще могат да гледат надпреварата по Movistar Plus.

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