Сензационно: Григор Димитров повежда България на Купа Дейвис

Григор Димитров ще играе първи за България на Купа "Дейвис". Двубоят между хасковлията и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания от турнира. Това отреди тегленият днес, на 17 септември, жребий за срещата от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже. Жребият беше изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

Григор Димитров ще играе на 18 септември

Сблъсъкът ще се проведе на 18 и 19 септември в зала "Royal Stage" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители. Мачовете в петък, 18 септември, ще започнат в 17:00 часа българско време, а в събота, 19 септември - от 13:00 часа. Първата среща в петък е между първата ракета на България Григор Димитров и втората ракета на Дания Елмер Мьолер. След това на корта ще излязат Илиян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне.

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Гришо играе срещу звездата на Дания на 19 септември

В събота срещите започват с мача на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек. След това предстоят двубоите на сингъл съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета. Юношеският шампион от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ за 2025 г. Иван Иванов също е с отбора в Дания.

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