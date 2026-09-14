Най-добрият тази година! Зверев спечели още един трофей от Големия шлем

Александър Зверев сложи край на успешния си сезон с още един трофей от Големия шлем. Германецът триумфира на US Open, след като надделя с 3:1 сета (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2) във финала над Бен Шелтън за 3 часа и 36 минути игра. Зверев имаше четири загубени финали на турнири от Големия шлем, а сега взе две титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. За Шелтън това бе първи финал на "мейджър" турнир.

Зверев не остави шанс за Шелтън на финала на US Open

Зверев започна убедително и взе първия сет с 6:3. Втората част бе решена след тайбрек, в който Зверев спечели със 7:2. Шелтън загатна, че има сили за обрат, бурно подкрепян от публиката на стадион "Артър Аш" и успя да вземе третия сет със 7:5 след пробив в 12-ия гейм. Германецът бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. Зверев многократно успяваше да неутрализира мощните удари на Шелтън и да ги върне с дълбочина и прецизност, като се оказа почти невъзможен за надиграване в дългите разигравания. Шелтън, известен със своя експлозивен сервис и агресивен стил на игра, имаше трудности да намери обичайния си ритъм при начален удар, докато мощните и постоянни удари на Зверев не оставиха шансове на Шелтън и удължиха 23-годишното американско чакане за триумф при мъжете на US Open.

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29-годишният Зверев вече е едва четвъртият тенисист в Откритата ера, спечелил първите си две титли от Големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от Големия шлем - този път срещу Яник Синер на Australian Open. Тази година, след като достигна 1/2-финалите в Мелбърн, Зверев най-после спечели първата си титла от Големия шлем на Ролан Гарос, три седмици по-късно стигна до финала на Уимбълдън, а сега завоюва и втория си голям трофей. / БТА

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