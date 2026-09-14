Кабинетът "Радев":

Най-добрият тази година! Зверев спечели още един трофей от Големия шлем

14 септември 2026, 9:29 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-добрият тази година! Зверев спечели още един трофей от Големия шлем

Александър Зверев сложи край на успешния си сезон с още един трофей от Големия шлем. Германецът триумфира на US Open, след като надделя с 3:1 сета (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2) във финала над Бен Шелтън за 3 часа и 36 минути игра.  Зверев имаше четири загубени финали на турнири от Големия шлем, а сега взе две титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. За Шелтън това бе първи финал на "мейджър" турнир.

Зверев не остави шанс за Шелтън на финала на US Open

Зверев започна убедително и взе първия сет с 6:3. Втората част бе решена след тайбрек, в който Зверев спечели със 7:2. Шелтън загатна, че има сили за обрат, бурно подкрепян от публиката на стадион "Артър Аш" и успя да вземе третия сет със 7:5 след пробив в 12-ия гейм. Германецът бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. Зверев многократно успяваше да неутрализира мощните удари на Шелтън и да ги върне с дълбочина и прецизност, като се оказа почти невъзможен за надиграване в дългите разигравания. Шелтън, известен със своя експлозивен сервис и агресивен стил на игра, имаше трудности да намери обичайния си ритъм при начален удар, докато мощните и постоянни удари на Зверев не оставиха шансове на Шелтън и удължиха 23-годишното американско чакане за триумф при мъжете на US Open.

ОЩЕ: Отнеха короната на US Open и върха на световната №1

Александър Зверев

29-годишният Зверев вече е едва четвъртият тенисист в Откритата ера, спечелил първите си две титли от Големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от Големия шлем - този път срещу Яник Синер на Australian Open. Тази година, след като достигна 1/2-финалите в Мелбърн, Зверев най-после спечели първата си титла от Големия шлем на Ролан Гарос, три седмици по-късно стигна до финала на Уимбълдън, а сега завоюва и втория си голям трофей. / БТА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Детрониран! Алкарас отпадна след луда битка на US Open, продължила до 4 сутринта

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
US open Александър Зверев Бен Шелтън
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес