Бившата №1 отнесе сурова санкция, след като изпусна нервите си на финала на US Open

Доскорошната №1 в света Арина Сабаленка получи третата по големина глоба на тазгодишното издание на US Open, след като изрази недоволството си от загубата на финала срещу Елена Рибакина. Беларуската тенисистка не успя да защити титлата си и отстъпи в три сета пред казахстанката, която впоследстие я измести от първото място в световната ранглиста. Няколко дни след приключването на турнира в Ню Йорк организаторите публикуваха глобите, наложени на тенисистите за нарушения по време на изминалите две седмици. Потвърдено е, че Сабаленка е глобена със 7 500 долара за нарушение на правилата по време на финала.

Сурова глоба за Арина Сабаленка

По време на мача Сабаленка получи нарушение, защото изстреля топката в трибуните в момент на ярост. Веднага след загубата тя разби ракетата си в земята и от разочарование изкрещя ругатни към телевизионна камера. Говорейки за реакцията си, 28-годишната тенисистка каза: "Наистина е трудно да контролираш емоциите си, когато загубиш на финала на турнир от Големия шлем и когато си се опитвала да спечелиш трета поредна титла. Затова просто исках да изпусна парата, защото ако я задържах в себе си точно сега тук или там на корта, нямаше да мога да кажа и дума или просто щях да се държа не много добре там. Затова просто исках да изпусна цялата тази агресия и разочарование навън."

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Въпреки реакцията, Сабаленка не беше тенисистката, която получи най-тежкото наказание. Луизина Джованина беше глобена с 20 000 долара, след като беше констатирано нарушение на професионализма ѝ по време на загубата ѝ в квалификационния кръг от Лучия Бронзети. Джованина се оттегли от мача само 17 минути след началото му. Френският тенисист Корентин Муте пък отнесе втората по сила санкция, след като счупи ракетата си в мач от първия кръг срещу Дейн Суини. Той бе глобен с 10 000 долара.

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Players to lose the finals of Australian Open and US Open the same season in the 21st Century 🫰



Justine Henin 2006

Roger Federer 2009

Aryna Sabalenka 2026 🐯 pic.twitter.com/grM52qcawz — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) September 12, 2026