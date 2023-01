България победи Белгия за първи успех на "Юнайтед Къп" в Австралия

След равенство 2:2 победи, сблъсъкът бе решен от мача на смесени двойки между Александър Лазаров и Изабелла Шиникова срещу тандема Давид Гофен/Елизе Мертенс. Българите надделяха след обрат с 1:6, 7:6(5), 10:6 за час и 30 минути, предаде БТА.

Играещият капитан Григор Димитров трябваше да вземе решение кои тенисисти да участват в срещата на смесени двойки, тъй като той и Виктория Томова бяха първоначално заявени, но Томова не успя да излезе и за мача си на сингъл, където бе заместена от Гергана Топалова.

Лазаров и Шиникова отстъпиха в първия сет след само един спечелен гейм, но във втория подобриха представянето си и наваксаха изоставане от 4:5 до 7:6. В тайбрека те бяха много убедителни, поведоха с 8:1 точки и стигнаха до победното 10:6.

