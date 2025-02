Димитров с нов опит да счупи каръка през 2025-а: Ясен е първият съперник в Дубай

Първата ракета на България Григор Димитров ще опита да пребори малшанса, който го преследва от началото на 2025 година, на турнира от категория ATP 500 в Дубай. В първия кръг от надпреварата хасковлията ще се изправи срещу квалификант, чието име вече е ясно. Това е №82 в световната ранглиста Кристофър О’Конъл, срещу когото до момента Гришо има 100%-ова положителна статистика.

33-годишният Димитров може да се похвали с три победи от три мача срещу австралиеца. Най-добрият ни тенисист е загубил само един сет в двубоите си с О'Конъл. Гришо надиграва О’Конъл със 7:6(2), 6:3, 6:3 в първия кръг на Australian Open през 2017 година, а през 2023-а печели още два пъти срещу този съперник - 6:7(5), 7:5, 6:4 на четвъртфиналите в Женева (на клей) и 6:4, 6:1 на четвъртфиналите в Чънду (на хард).

