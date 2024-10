Федерер, Надал и Джокович със специално послание към "неуспешния" им наследник (ВИДЕО)

Някогашният №3 и смятан за бъдещата голяма звезда на тениса Доминик Тийм ще излезе за последен път на корта на АТР турнира във Виена, който започва на 21 октомври. Преди дни австриецът бе награден за цялосния си принос към спорта, а освен овации от публиката на Lotterien Sporthilife-Gala 2024, той получи и специално послание от "Голямата тройка" - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

Dominic Thiem received a special message from Roger Federer, Rafa Nadal, & Novak Djokovic ahead of his final tennis tournament



He received the ‘Lotterien Sporthilife Gala Lifetime Achievement Award’



The Big 3 have so much respect for him. 🥹



pic.twitter.com/3cvacxk29e