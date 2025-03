Големите фаворити за трофея в Индиън Уелс отпаднаха на 1/2-финалите! (ВИДЕО)

Финалът на Мастърс турнира в Индиън Уелс ще изправи един срещу друг две звезди на новото поколение, но това няма да са обичайните заподозрени. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас отпадна в сензационен мач срещу Джак Дрейпър. 23-годишният британец триумфира с 6:1, 0:6, 6:3, за да запише втората си победа срещу испанеца. В другия 1/2-финален двубой Даниил Медведев не успя да пречупи възродения Холгер Руне, който спечели с 7:5. 6:4.

Срещата между Алкарас и дрейпър започна с мощни удари от страна на британеца, който изхвърли Алкарас от корта и спечели първия сет за 23 минути. Алкарас правеше грешка след грешка и изглеждаше разтревожен, когато се сблъска с мощните удари на Дрейпър. Въпреки това младият испанец неслучайно е четирикратен шампион от Големия шлем и успя да се върна в мача със зашеметяващ втори сет, който спечели, без да загуби нито един гейм. Дрейпър изглежда се бореше с горещината в Индиън Уелс, тъй като играта му се разпадна във втория сет, но истинската драма тепърва предстоеше.

ОЩЕ: Григор Димитров с откровено признание след отпадането от Индиън Уелс

Jack Draper’s reaction after beating Alcaraz at Indian Wells



He closes his eyes & puts his face towards the sky



He started 2025 coming off an injury



Now, he’s into the biggest final of his life & just had the biggest win of his life



Soak it in 🥹



pic.twitter.com/UoBKLMbG3W