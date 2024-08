Григор Димитров прегази "абонат" и продължи с експресните победи на US Open (ВИДЕО)

Григор Димитров постигна категоричен успех над Ринки Хиджиката с 3:0 (6:1, 6:1, 7:6(4)) във втория кръг на турнира US Open. Мачът в Ню Йорк продължи 2 часа и 10 минути под жаркото слънце и температура от 33 градуса. Това бе трета поредна победа на Гришо над австралийския му съперник, когото надви през този сезон на турнирите в Бризбейн и Монреал.

Димитров стартира по отличен начин срещата, като спечели своето подаване, а след това успя да пробие съперника си за 2:0. Последваха два идентични гейма, в които българинът доминираше, и взе сервиса си, а после пак направи брейк срещу австралиеца. Хиджиката опита да затрудни Гришо в петия гейм, но безуспешно – 5:0. В крайна сметка хасковлията логично затвори частта с 6:1.

Вторият сет отново започна под диктовката на Григор Димитров, който проби Хиджиката още в първия гейм. Гришо спечели и подаването си за 2:0. Австралиецът успя да вземе своя следващ сервис и намали изоставането си. Димитров обаче нямаше никакво намерение да намаля оборотите и триумфира в своите сервис геймове, както и направи още два пробива, за 6:1.

Хасковлията реализира пореден пробив в шестия гейм на третата част и увеличи преднината си до 4:2. Хиджиката не се предаде и на свой ред върна брейка, за да намали изоставането си. Стигна се до тайбрек, в който нашият състезател тотално доминираше. Гришо пропусна няколко шанса, но накрая взе своето за безапелационното 3:0 сета.

В третия кръг на турнира от Големия шлем Димитров очаква победителя от двубоя между аржентинеца Селастиан Баес и Талон Грикспур от Нидерландия, които играят по-късно тази вечер.

