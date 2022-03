Григор Димитров с нова победа на Индиън Уелс

Българинът се представи чудесно и не изпусна контрола над срещата, като се възползва от непостоянния характер на казахстанеца.

Guy is on fire tonight 🙇 @GrigorDimitrov #IndianWells pic.twitter.com/HQaIbR5u4o

Григор не записа нито един ас в тази среща, след като съперникът му направи 9, но това не му попречи да победи за само 71 минути. Българинът спечели повече точки на сервис - 41 срещу 36 на съперника, като процентът му на спечелени точки на първи сервис е 81 на сто. Григор направи два пробива от четири възможности т.е. 50% успеваемост.

В първия сет Димитров стигна до пробив още в началото, като дръпна с 3:0 гейма и можеше да направи и втори пробив, но Бублик някак оцеля. Казахстанецът обаче нямаше шанс срещу началния удар на българина.

Във втората част Григор пак проби в началото и след това запази високо ниво на сервис, като не позволи на Бублик да се надява да се върне в мача.

Back with a bang 💥@GrigorDimitrov sails into R4 after getting past Bublik 6-3 6-4!#IndianWells pic.twitter.com/n59zjtS2uF