Григор Димитров с нова поредна победа на Индиън Уелс

Родният представител изглеждаше почти безгрешен срещу намиращия се в добра форма американец и бързо се нагоди към играта на Иснър, базираща се на мощни форхенди и излизания на мрежата.

Още в 4-ия гейм на 1-ия сет Димитров стигна до пробив след серия от добри ретури и минаващи удари, най-вече от бекхенд, а до края не позволи на Иснър дори да се надява на обрат.

Вторият сет беше "пиршество" на мощта, като и двамата демонстрираха стабилност при сервис и логично се стигна до тайбрек. В него по-големият арсенал на Димитров си каза думата, като след няколко разменени минипробива нервите на Иснър не издържаха и припряността му в ключовите точки даде резултат - 8:6 и чиста победа за Димитров!

За целия двубой Григор позволи само един шанс за пробив в полза на американеца, като го отрази. За разлика от срещата с Бублик, този път хасковлията записа 8 аса (0 в предишния двуой) и регистрира 71% вкаран първи сервис!

