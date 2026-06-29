Легенда в тениса към Григор: Трябва да продължиш да се бориш и да опиташ да се завърнеш! (ВИДЕО)

Легендата на световния тенис - Серина Уилямс, коментира приятелството си с най-добрия български състезател в този спорт Григор Димитров. Двамата се срещнаха на кортовете на „Ол Инглънд Клъб” в Лондон, където утре започва тазгодишното издание на „Уимбълдън”. Дамата определи българина като най-добрия ѝ мъж приятел и се пошегува, че той е много по-луд от нея.

„Той е много по-луд от мен“

Serena Williams on her friendship with Grigor Dimitrov:



"I always call Grigor my bestie. He's definitely my guy bestie. He gets my crazy & I get his crazy. And believe me, he's way crazier than I am 😂. He's so good hearted and good natured." ❤️ pic.twitter.com/wf0saz1Qsz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 28, 2026

„Винаги наричам Григор моя най-добър приятел и той определено е най-добрият ми приятел сред мъжете. Беше толкова хубаво да го видя. Разбира се, с него си общуваме извън турнирите от Големия шлем, но не го бях виждала от почти година. Винаги съм имала толкова много хубави спомени с Григор. Той разбира лудостта ми и аз разбирам неговата, повярвайте ми, той е много по-луд от мен. Той е толкова добросърдечен и добродушен”.

„Беше ми много трудно да видя това, което му се случи миналата година. Имаше трудна година, справяйки се с тази травма, но трябва да продължиш да се бориш и да се опиташ да се завърнеш“, сподели по-малката от сестрите Уилямс. Серина и Григор ще участват в основната схема на тазгодишния „Уимбълдън” с „уайлд кард”.

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