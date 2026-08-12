Тежък съперник за Григор Димитров на старта на Мастърс-а в Синсинати

Първата българска ракета Григор Димитров се подготвя за участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Най-добрият ни тенисист получи "уайлд кард" от организаторите, като по този начин се превърна в една от четирите звезди, които ще играят по този начин, както и Стан Вавринка, Джак Дрейпър и Гаел Монфис. Но също така Димитров се завръща в Синсинати като единственият с титла от тази група участници.

Ясен е първият съперник на Григор Димитров в Синсинати

Тенис центърът "Линднър Фемили" беше мястото, където той спечели единствената си титла от сериите Мастърс 1000, след като на финала през 2017-а година се наложи над Ник Кирьос в два сета с 6:3, 7:5. Тазгодишното издание на турнира ще се проведе от 13 до 23 август. Часове преди началото на надпреварата Григор научи и името на първия си съперник. Той ще се изправи срещу аржентинеца Себастиан Баес на старта на надпреварата.

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В момента Баес се намира далеч пред българина в световната ранглиста, заемайки 48-а позиция в класирането на АТП. До момента двамата не са се срещали на корта, така че това ще бъде първа среща помежду им. Те попаднаха в най-долната част на схемата, а победителят от срещата ще играе с 16-ия поставен Лърнър Тиен от САЩ в следващата фаза. Двубоят е насрочен за четвъртък, 13 август, и ще започне не по-рано от 17:00 часа българско време.

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