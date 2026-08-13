Александър Василев е на 1/4-финал в Сърбия, след като победи друг българин

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия с награден фонд 30 хиляди долара. 19-годишният българин, който е поставен под номер 7 в основната схема, спечели срещу сънародника си Джордж Лазаров след 6:1 в първия сет и отказване на 21-годишния Лазаров след 34 минути игра.

Александър Василев ще играе и на двойки

Третият българин в турнира поединично Александър Толев ще играе по-късно днес, на 13 август, срещу руснака Андрей Чепелев. По-късно днес Александър Василев ще участва и в надпреварата на двойки, където заедно с руснака Тимофей Дерепаско ще се изправят срещу четвъртите поставени руснаци Антон Аржанкин и Вардан Манукян за място в полуфиналите. Също при дуетите Алекс Ганчев и партньорът му Саша Маес от Люксембург ще играят четвъртфинал срещу Душан Обрадович от Сърбия и Стефан Хайта от Румъния.

Още: Голям пробив! 19-годишният Александър Василев с първа титла в професионалния тенис

Василев е на 567-о място

Израстването на Александър Василев през последните месеци е много голямо. През Април той беше на 890-о място в Световната ранглиста със само 25 точки. В края на май младият тенисист завоюва първия си трофей в професионалния тенис, като спечели турнира в Куршумлийска баня на клей с награден фонд 30 хиляди долара, след като във финала надигра руснака Денис Клок с 6:2, 4:6, 6:2 в мач, продължил близо 2 часа и половина. През юли той достигна рекордното си класиране, като беше под номер 564. През август Василев падна до 567-о място, като има 70 точки.

Още: Александър Василев се присъедини към отбора на Григор и Новак