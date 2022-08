Григор Димитров върза геврек на Тийм и във втория сет се отказа

Само 24 минути бяха необходими на топ ракетата ни, за да "върже" втори пореден "геврек" на шампиона от US Open 2020, след като същото направи и в третия сет на предишния им мач на Australian Open 2021.

And now on the backhand wing 🔥 pic.twitter.com/swHEm5vh8M

За съжаление, внезапно при 2:3 гейма изоставане и 30-0 за съперника във втория сет Гришо извика физиотерапевт на корта, а при геймбола изобщо спря да играе. Само студена кърпа на врата на българина обаче беше поставена и въпреки че той се опита да се върне на сервис линията за подновяване на играта, се оказа, че не може да се държи на краката си. Така Димитров трябваше да приключи участието си в Уинстън Сейлъм по най-неприятния възможен начин и да остави въпросителни за здравословното си състояние само пет дни преди началото на US Open.

Sad to see 😔@domithiem is through to R3 after Grigor Dimitrov is forced to retire…



So much respect between these two ☺️#WSOpen pic.twitter.com/iOcWQVLHHG