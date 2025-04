Григор събра погледите в Монте Карло със супербегачка за 1,5 милиона (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров продължава участието си на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло. Родният тенисист обожава надпреварата, тъй като от доста дълго време вече живее в града и се чувства като у дома си. Вчера Гришо събра погледите на всички в Монте Карло с невероятен автомобил, чиято стойност е около 1,5 милиона лева, и за който ще му завидят доста хора.

Във втория кръг на Мастърс-а в Монте Карло Григор Димитров се изправи срещу представителя на домакините Валентин Вашеро. Двубоят бе доста труден за българския тенисист, който трябваше да обръща развоя на срещата преди да се поздрави с успеха с 4:6, 6:3 и 6:1. След края на мача в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда как Гришо си тръгва от кортовете в Монте Карло.

This is how you go to a masters in Monte Carlo! @GrigorDimitrov @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/GcS8MXFenD