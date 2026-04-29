Кошмарът за Григор Димитров продължава! Квалификант пречупи българина при завръщането му в Чалънджър тура

Първата българска ракета Григор Димитров изигра първия си мач в Чалънджър тура от 14 години насам, но няма да го запомни с добро. Родният тенисист се изправи срещу испанския квалификант Пол Мартин Тифон в първия кръг на турнира в Екс-ан-Прованс, Франция, от сериите Чалънджър 175. Хасковлията, който се свлече до 137-о място в света след кошмарна серия, не успя да пречупи и Тифон, който е под №312, и загуби с 3:6, 4:6.

Димитров допусна доста непредизвикани грешки по време на първия сет и на практика сам даде инициативата на своя съперник. Тифон се възползва от проблемите на Гришо от бекхенд и атакуваше основно него. Това даде резултат рано в мача, като испанецът проби за 2:1, а след това отрази две топки за рибрейк и поведе с 3:1. Несигурната игра на българина продължи през целия сет, а при 3:5, когато сервираше за оставане в сета, той изостана с 15:40 и "реши" сета с двойна грешка, която бе седма за него.

В началото на втората част Гришо показа по-добро лице и поведе с 40:0, но някак си Тифон успя да отрази и трите брейкбола, а после и още един. След като пропусна тази възможност, българинът продължи да допуска фрапантни грешки. При 4:5 той допусна да бъде пробит след три поредни непредизвикани грешки от форхенд. Испанецът нямаше намерение да пропуска шанса си и приключи срещата с 6:4. За него предстои среща с Алекс Микелсен от САЩ.

Тежката серия на първата ни ракета

Този резултат удължава кошмарната серия на Димитров от последните седмици. Последната победа на българин беше на 5 март, когато победи французина Теренс Атман във втория кръг на Индиън Уелс. След това той отпадна от тогавашния световен №1 Карлос Алкарас с 0:2 (2:6, 3:6). За първата ни ракета последваха загуба от Рафаел Колиньон в Маями, от Фелик Оже-Алиасим и Карен Хачанов на демонстративен турнир в Ним, поражение от Томас Ечевери в Монте Карло, както и от Адолфо Даниел Валехо на старта на надпреварата в Мадрид. По този начин Григор се смъкна до 137-о място в ранглистата, тъй като не успя да защити точките си от миналата година на споменатите турнири.

Стана ясно, че българинът ще пропусне и надпреварата от сериите Мастърс 1000, която ще се проведе в Рим. Тя започна на 28 април, а големият финал е насрочен за 17 май. Причината за отсъствието на бившия №3 е решението му да участва на Чаланджър турнира в Екс-ан-Прованс, откъдето се надяваше да събере добри точки за ранглистата. Българският тенисист има само две победи в десет мача от началото на годината в АТП тура.

