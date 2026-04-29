По-бърза от Алкарас и Джокович: Невероятната статистика на Сабаленка, която шокира тенис света

Арина Сабаленка продължава да затвърждава статута си на една от най-доминиращите фигури в съвременния тенис, демонстрирайки впечатляваща форма от началото на сезона. След защитата на титлата си на Откритото първенство на Австралия и поредицата от силни изяви в големите турнири, световната №2 показва не само психическа устойчивост, но и чисто физическо превъзходство, което оставя съперничките ѝ без отговор. Нейната кампания до момента е белязана от изключителна агресия от основната линия, което се потвърждава и от статистическите показатели за скорост на ударите.

Арина Сабаленка с по-бърз форхенд от най-добрите тенисисти при мъжете

Анализите на данните от последните месеци разкриват шокиращ факт: Арина Сабаленка удря по-силно от някои от най-големите имена в света на тениса! Средният ѝ топспин форхенд достига скорост от 129 км/ч – по-бързо от Карлос Алкарас (127 км/ч), Яник Синер (125 км/ч) и Новак Джокович (122 км/ч).

За това говори и легенданият тенис треньор и един от най-успешните в историята на спорта - Патрик Муратоглу:

"За мен това не е изненада. И това е една от основните разлики между женския и мъжкия тенис. Мъжете удрят топката на по-голяма височина, така тя е по-бавна, но е много по-трудна за контрол. Мъжете се движат по-бързо от жените. Така че, ако си жена и играеш тенис, има смисъл да играеш бързо, да удряш топката възможно най-силно, но с възможно най-малко спин... защото така противничката ти е в проблем. Не всички противнички, не Коко Гоф например, но голямата част от тях да. От друга страна, ако мъж направи същото, неговият противник ще използва всичко в своя полза, дори и тази скорост, която сте създали."

