Играч от топ 10 на световната ранглиста приключи с тениса за 2025 година

Първата тенис ракета на Великобритания Джак Дрейпър няма да играе до края на сезон 2025. Това обяви самият той с публикация в социалните мрежи.

Контузия извади Джак Дрейпър от тениса до края на сезона

Дрейпър започна участието си на завършилото преди дни Открито първенство на САЩ по тенис с успех над аржентинския квалификант Федерико Агустин Гомес, но бе принуден да се откаже преди мача си от втория кръг с белгиеца Зизу Бергс заради контузия.

Поне от "Уимбълдън" насам, когато също отпадна във втория кръг, Дрейпър има проблем със сервиращата лява ръка. "За съжаление контузията в ръката ми изисква почивка. Това означава, че до края на годината няма да играя", каза британският тенисист, който от понеделник е номер 7 в световната ранглиста.

Още: Повръщаше на корта, но не се отказа: Роди се звезда на US Open! (ВИДЕО)