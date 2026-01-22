Иван Иванов продължи рейда си в Испания с драматичен успех в 3-часов трилър

Националът на България за „Купа Дейвис“ Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара. 17-годишният ни талант елиминира Амир Омарханов (Казахстан) с 2:1 сета (7:5, 6:7(3), 6:3) след 2:44 часа драма във втория кръг на надпреварата в Академията на местната легенда Рафаел Надал, където Иванов тренира от повече от три сезона.

Победа за Иван Иванов

Българинът, който е водач в световната ранглиста при юношите, пропиля ранен аванс от 2:0, но с втори пробив в 12-ия гейм си осигури успеха в първия сет. Във втората част той поведе с 5:3 и имаше сервис, но загуби осем от следващите десет разигравания, с което позволи на съперника да изравни за 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него узбекът, 814-и в класацията на АТП, поведе с 6:2 след серия от четири поредни точки, след което без особени проблеми стигна до изравняването на резултата в сетовете.

В решаващата трета част Иван Иванов доминираше и със серия от четири поредни гейма стигна до крайния успех. Така българският талант очаква в следващата фаза победителя от двубоя тази вечер между номер 2 Макс Бейзинг (Великобритания) и Лука Кастаньола (Италия).

ОЩЕ: Синер мачка, Вавринка пише история, а палачът на Гришо мина през Циципас