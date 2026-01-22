Любопитно:

Синер мачка, Вавринка пише история, а палачът на Гришо мина през Циципас

22 януари 2026, 17:14 часа 195 прочитания 0 коментара
Синер мачка, Вавринка пише история, а палачът на Гришо мина през Циципас

Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия по тенис Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем. Италианецът, който е номер 2 в схемата, даде само седем гейма на представителя на домакините Джеймс Дъкуорт и го надигра с 3:0 (6:1, 6:4, 6:2) сета за час и 49 минути. Напред в турнира продължават още бившият шампион Стан Вавринка и Томаш Махач, който на старта елиминира първата ни ракета Григор Димитров.

Вавринка блести!

Синер контролираше мача през цялото време, като направи 18 аса и общо 31 печеливши удара. Той не допусна нито един пробив и взе на пет пъти подаването на австралиеца. В третия кръг италианецът ще срещне американеца Елиът Спицири. По-рано днес Спицири надделя с 6:4, 6:4, 6:7(4), 4:6, 6:3 над китаеца Ибин Ву.

40-годишният Вавринка пък постави редица рекорди с победата си над 21-годишния французин Артюр Жеа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3). С победата си швейцарецът стана най-възрастният играч, който достига до трети кръг на турнир от Големия шлем от 1978 година насам, а освен това изигра и 49-ия си петсетов мач, което е рекорд в историята на Шлема. 

За място сред най-добрите 16 трикратният победител в Големия шлем ще играе с поставения под номер 9 в схемата Тейлър Фриц. Американецът се нуждаеше от два часа на корта, за да затвори двубоя с чеха Вит Коприва с 6:1, 6:4, 7:6(4). Чехът Томаш Махач, който на старта на Откритото първенство на Австралия победи в три сета българина Григор Димитров, се класира за третия кръг след победа над Стефанос Циципас с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5). В следващия етап Махач ще играе с италианеца Лоренцо Музети.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Нов подвиг на Иван Иванов! Победи съперник, който е с 274 места по-напред в световната ранглиста

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Станислас Вавринка Яник Синер Australian Open 2026 Томаш Махач
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес