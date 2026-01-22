Синер мачка, Вавринка пише история, а палачът на Гришо мина през Циципас

Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия по тенис Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем. Италианецът, който е номер 2 в схемата, даде само седем гейма на представителя на домакините Джеймс Дъкуорт и го надигра с 3:0 (6:1, 6:4, 6:2) сета за час и 49 минути. Напред в турнира продължават още бившият шампион Стан Вавринка и Томаш Махач, който на старта елиминира първата ни ракета Григор Димитров.

Вавринка блести!

Синер контролираше мача през цялото време, като направи 18 аса и общо 31 печеливши удара. Той не допусна нито един пробив и взе на пет пъти подаването на австралиеца. В третия кръг италианецът ще срещне американеца Елиът Спицири. По-рано днес Спицири надделя с 6:4, 6:4, 6:7(4), 4:6, 6:3 над китаеца Ибин Ву.

40-годишният Вавринка пък постави редица рекорди с победата си над 21-годишния французин Артюр Жеа с 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3). С победата си швейцарецът стана най-възрастният играч, който достига до трети кръг на турнир от Големия шлем от 1978 година насам, а освен това изигра и 49-ия си петсетов мач, което е рекорд в историята на Шлема.

За място сред най-добрите 16 трикратният победител в Големия шлем ще играе с поставения под номер 9 в схемата Тейлър Фриц. Американецът се нуждаеше от два часа на корта, за да затвори двубоя с чеха Вит Коприва с 6:1, 6:4, 7:6(4). Чехът Томаш Махач, който на старта на Откритото първенство на Австралия победи в три сета българина Григор Димитров, се класира за третия кръг след победа над Стефанос Циципас с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5). В следващия етап Махач ще играе с италианеца Лоренцо Музети.

