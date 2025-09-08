"Виждам Яник по-често от семейството си": Алкарас говори за съперничестовото си със Синер след петия финал помежду им

Карлос Алкарас спечели втората си корона на US Open и шеста в кариерата си от Големия шлем в неделя, побеждавайки Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в клиничен финал, продължил два часа и 42 минути. С тази победа 22-годишният играч стана вторият най-млад тенисист в историята, спечелил шест "мейджър" турнира, и си осигури наградата от 5 млн. долара. Днес Алкарас ще се завърне на върха на класацията на АТП, започвайки 37-ата си седмица като №1 в света, след като изпревари Синер.

Алкарас говори за съперничеството си със Синер

През този сезон Алкарас и Синер се срещнаха на пет различни финала, включително в мачовете за трофея на последните три турнира от Големия шлем. Испанецът триумфира на Ролан Гарос и в Ню Йорк, докато италианецът грабна титлата на Уимбълдън. Срещата им на финала в Париж продължи над 5 часа. Двамата играха финал и на Мастърс-а в Рим и в Синсинати. След като победи Яник Синер за титлата на US Open, Алкарас се пошегува, че прекарва твърде много време с италианския си съперник.

Имаше елемент на истина в шегата, която Карлос Алкарас направи, докато стискаше последния си трофей от Големия шлем: "Виждам се с теб повече, отколкото със семейството си", усмихна се испанецът, докато се обръщаше към Синер по време на победната си реч на корта. "Страхотно е да споделям корта, съблекалнята с теб и да наблюдавам как се усъвършенстваш. Наличието на това съперничество означава много - то е супер специално за мен, за него и за хората, които се наслаждават на всеки един от нас, когато играем."

Синер също имаше добри думи за своя съперник

Синер, милостив след поражението, също похвали представянето на своя опонент. "Справяш се невероятно", каза той на Алкарас. "Знам, че зад това представяне днес стои много упорит труд. Ти беше по-добър от мен. Наслаждавай се на успеха. Това е страхотен момент. Опитах се да дам най-доброто от себе си днес, но не можех да направя повече."

Двамата не могат да не се сблъскат и извън корта - испанецът Алкарас се натъкна на съперника си два пъти в заведения за хранене в Манхатън през последните две седмици в Ню Йорк, а преди надпреварата в Синсинати са играли заедно голф.

