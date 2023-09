Железен Ноле обърна сънародник от 0:2 на US Open и разсмя с коментар (ВИДЕО)

32-рият в схемата сърбин затрудни максимално Ноле в първите два сета, които спечели с по един пробив. В третата част обаче Джокович излезе преобразен, поведе с 5:0 и намали изоставането си. В същия безкомпромисен дух той изравни резултата с 6:1. В петия сет 36-годишният Ноле дръпна с 3:0 и удържа аванса си.

ОЩЕ: Кога и къде да гледаме Григор Димитров срещу Александър Зверев на US Open

„Надявам се, че феновете са се наслаждавали на шоуто, защото за мен не беше много забавно. Това бе един от най-трудните мачове, които съм играл тук от години насам“, коментира Новак Джокович. „Да, поговорих малко със себе си пред огледалото. Даже ми стана смешно, защото всъщност бях ядосан от резултата. Трябваше да си вдигна духа“, призна той за паузата след втория сет.

„Започнах да играя малко по-агресивно, но повярвайте ми, бях нервен до последния удар“, добави той. Съперник на Ноле в четвъртия кръг ще бъде хърватинът Борна Гойо, който отстрани Иржи Весели от Чехия с 6:4, 6:3, 6:2 в мач, продължил два часа и седем минути.

Novak Djokovic had a talk with himself in the mirror when he was down 2 sets to 0 against Djere:



“Actually I did. And I’m not lying. 😂 I did a pep talk in the mirror&kind of laughed at myself bc I was so agitated.. I had to force myself to lift myself up” pic.twitter.com/9MPEBMNNp1