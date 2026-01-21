Карлос Алкарас се прехласна по Роджър Федерер дори извън корта

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас откри, че елегантността на Роджър Федерер се простира далеч извън корта, след като изигра партия голф с швейцареца в Мелбърн по време на Откритото първенство на Австралия. Испанецът не крие любовта си към голфа, отделяйки време от натоварения си график, за да се отдаде на хобито. По време на триумфалното си участие на Откритото първенство на САЩ миналата година той дори отпразнува ключови победи, имитирайки голф удари.

Алкарас впечатлен от Федерер на голф игрището

След като победи Яник Ханфман, за да си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на Австралия в сряда, интервюто на корта бързо се превърна в преживяване на Алкарас да играе срещу Федерер на голф игрището. "Толкова е красиво, колкото и тенисът му", каза Алкарас за голф уменията на стилния бивш номер едно в света.

Federer and Alcaraz played golf again and we have no photos. 🥲💚 pic.twitter.com/Z6kcVBqPow — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) January 21, 2026

"Боли, да": Алкарас призна за загуби от Федерер в голфа

"Не съм изненадан. Невероятно е. Всичко, което прави, го прави със стил, наистина красиво. На голф игрището е красив замах. Играе наистина добре", добави още той. Докато Алкарас има по-дълъг път на голф игрището, Федерер го направи изненадващо бързо, след като се оттегли от тениса през 2022 година. "Мисля, че играе от две години и нивото му е наистина добро. Играя пет и той вече ме побеждава. Боли, да", призна младият испанец.

Алкарас продължава опита си да стане най-младият мъж, който е спечелил всички турнири от Големия шлем в кариерата си. Той смята, че винаги ще има време за голф. "Не знам какво предстои утре, трябва да говоря с екипа си. Вероятно ще тренирам малко, тъй като искам да бъда по-добър в следващия рунд, но голф игрищата ме чакат", завърши той.

