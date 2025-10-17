Войната в Украйна:

Легенда на тениса алармира за огромен проблем, свързан с доминацията на Синер и Алкарас

Двете нови звезди на тениса Карлос Алкарас и Яник Синер са спечелили по четири от последните осем турнира от Големия шлем, като са се срещнали на пет последователни финала, когато са участвали в едно и също състезание (Рим, Ролан Гарос, Уимбълдън, Синсинати и US Open). Двойката ще се изправи и на финала на демонстративния турнир от Шлема "Шестте краля" 2025 в Рияд в събота. Победителят ще си осигури 6 млн. долара - най-голямото възнаграждение в този спорт.

Най-сериозният проблем в съвременния тенис

Алкарас и Синер се класираха за финала след доминиращи полуфинални победи, като първият победи Тейлър Фриц, а вторият - Новак Джокович. След едностранната победа на Синер над Джокович с 6:4, 6:2 в Саудитска Арабия бившата италианска звезда Паоло Бертолучи аламира за огромен проблем в съвременния тенис. Според него в момента няма нито един тенисист, който да може да се противопостави на двете звезди.

Няма кой да спре доминацията на Синер и Алкарас

"Разликата между втория и третия в света беше ярко очевидна, Джокович, макар и все още да е огромен шампион, вече не е в състояние да поддържа темпото на Синер или Алкарас в мачовете, които наистина имат значение", заяви бившият №12 в света. "В момента в световния тенис има очевидна празнота: зад двамата доминанти няма истински претенденти. Това е най-сериозният проблем, дори по-сериозен от естественото намаляване на броя на ветераните. Когато Синер и Алкарас играят, те почти винаги достигат до финала. Когато отсъстват, резултатът става непредвидим и този дисбаланс е предупредителен знак за целия спорт."

Карлос Алкарас и Яник Синер

"Александър Зверев и Даниил Медведев вече не могат да бъдат на това ниво, Джак Дрейпър няма необходимото постоянство, а пропадането на Каспър Рууд е ясно. Дори Холгер Рюне, който трябваше да бъде третият претендент сред младите играчи, е в застой. На хоризонта няма фигури, които да са готови да се включат в борбата. На Жоао Фонсека ще му трябват поне няколко сезона. Дотогава дуото Синер-Алкарас ще продължи да доминира без съмнение и вероятно ще го прави през следващите 4 или 5 години. Когато два феномена се появят заедно, разликата с останалата част от полето има тенденция да се увеличава", допълни Бертолучи.

