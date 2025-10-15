Григор Димитров се отказа от още един турнир - остава един последен шанс до края на 2025-а

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отложи още завръщането си на корта, след като се отказа от участие на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Надпреварата ще се проведе от 20 до 26 октомври, но Гришо вече не присъства в списъка със заявени участници. Това означава, че Димитров ще губи още точки в световната ранглиста на ATP, тъй като през миналата година стигна до 1/8-финал във Виена.

Григор Димитров се оттегли от турнира във Виена

34-годишният Димитров е извън игра от лятото насам, когато получи разкъсване на гръдния мускул по време на двубоя си срещу Яник Синер на Уимбълдън. Българинът очевидно още не е готов за игра, като по-рано се отказа от участие и на друг турнир, за който имаше заявка - този в Стокхолм, където през 2013-а спечели първата си титла на ниво ATP. Сега Гришо се оттегли и от Виена, като имаше такива сигнали от организаторите и по-рано.

Иначе тази седмица Григор Димитров напусна топ 30 в света за пръв път от 2023 година насам, като заема 32-ро място. До края на сезона за Димитров остава още един шанс да играе - последният турнир от сериите "Мастърс 1000" в Париж. Тази надпревара ще се състои от 27 октомври до 2 ноември. Припомняме, че през 2023-а Григор игра финал в Париж, отстъпвайки на Новак Джокович.

Ако Димитров пропусне и Мастърса в Париж, това ще означава, че неговият сезон е приключил и насочва фокуса си към 2026 година и първите турнири в Австралия, включително и Australian Open, където Григор бе пратен в девета глуха, въпреки че това е най-силният му турнир в Големия шлем.