Джокович чупи рекорд след рекорд, но едно постижение на Надал остава недостижимо

Новак Джокович вече е считан с право за най-велик тенисист на всички времена. Сърбинът чупи рекорд след рекорд, а сега има шанс да се докосне до още един трофей - този от Мастърса в Шанхай. Ноле ще играе на полуфинал, а ако успее да стигне до титлата, тя ще бъде под номер 41 в кариерата му на ниво Мастърс - подобрение на личния му рекорд.

Джокович е на върховете на редица Мастърс турнири, но Надал е недостижим на клей

Sportlive.bg отчита, че Джокович доминира в повечето турнири от сериите Мастърс 1000, като държи рекорда за най-много отличия. Такива са турнирите в Париж и Шанхай, както и в Индиън Уелс и Маями, където споделя върха с Роджър Федерер и Андре Агаси. И макар Ноле да превзе почти всички възможни върхове в тениса, едно постижение на Рафаел Надал остава недостижимо.

Единствено Надал има двуцифрен брой титли от един Мастърс - Ноле изостава с много от рекорда на испанеца

Испанецът, който има 36 титли от Мастърс сериите, е известен като "Краля на клея". И това е напълно разбираемо на фона на титлите му не само от Ролан Гарос, но и на Мастърс турнирите на клей като тези в Монте Карло и Рим. Всъщност Надал е единственият тенисист, печелил двуцифрен брой пъти един и същ Мастърс турнир, при това на два турнира - и в Монте Карло, и в Рим!

