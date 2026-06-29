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Точно преди Уимбълдън: Гришо се завърна в Топ 150 на света!

29 юни 2026, 13:27 часа 416 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Точно преди Уимбълдън: Гришо се завърна в Топ 150 на света!

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 18 места в обновената седмична световна ранглиста по тенис и се завърна сред първите 150. 35-годишният хасковлия, който през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 250 в Майорка, Испания, вече заема 146-ата позиция с актив от 407 точки.

Димитров ще участва на Уимбълдън с „уайлд кард“

Димитров започва участието си на Уимбълдън, където ще бъде единственият български представител в основната схема при мъжете и при жените. Той участва с „уайлд кард” на започващата днес надпревара от Големия шлем на трева в Лондон и ще се изправи в първия кръг срещу квалификанта Дейн Суийни (Австралия), срещу когото не е играл досега.

Григор Димитров

19-годишният Александър Василев записа рекордно класиране. Той прогресира се изкачва с 18 места до 592-ото с 64 точки, след като игра втори кръг на турнир от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив.

Рекордно класиране от българите регистрират още Анас Маздрашки, който вече е 818-и с 33 точки, Джордж Лазаров - 1137-и с 12 точки, 18-годишният Димитър Кисимов, който става 1768-и с 2 точки, както и 16-годишният Александър Толев, който влиза в подреждането на 1892-ата позиция с първата си точка след успеха в първия кръг на квалификациите в Пловдив.

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Начело в ранглистата остава италианецът Яник Синер с 13450 точки, пред испанеца Карлос Алкарас с 9460 точки и Александър Зверев (Германия) със 7190 точки.

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