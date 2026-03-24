На Мастърс-а в Маями: Яник Синер счупи знаменит рекорд на Новак Джокович (ВИДЕО)

Италианецът Яник Синер подобри рекорда по поредни спечелени сетове на ниво „Мастърс 1000“, след като надви французина Корентен Муте с 6:1, 6:4 в двубой от третия кръг на турнира по тенис в Маями с награден фонд 9,5 милиона щатски долара. До момента първенец по този показател бе Новак Джокович, спечелил 24 поредни между Индиън Уелс 2016 и Монте Карло през същата година.

Синер, който влезе в турнира на твърди кортове под номер 2 в схемата, спечели последните си 26 сета в турнири от сериите „Мастърс 1000“, включително при успеха с 6:3, 6:3 срещу Дамир Джумхур във втория кръг. Третата най-дълга серия е на лидера в ранглистата Карлос Алкарас с 21 поредни сета.

The moment Jannik Sinner broke Novak Djokovic’s record for the most consecutive sets won in Masters 1000 events by a man.



25 in a row.



„Изключително съм доволен. Този спорт е непредвидим, така че винаги се старая да бъда концентриран. Ще видим какво ме чака в следващия рунд“, заяви Синер, който ще срещне Алекс Микелсен. В третия кръг американецът надигра чилиеца Алехандро Табило с 6:3, 3:6, 6:4.

Серията на Синер започна през миналия ноември на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Париж, където италианецът спечели титлата без загубен сет. Той пренесе тази форма в новия сезон и през март триумфира в Индън Уелс, а вчера в Маями Синер достигна 13-ата си поредна победа. Италианецът преодоля Муте за час и 11 минути, след като спечели 87% от разиграванията на първи сервис и направи 23 печеливши удара срещу 11 за французина.

За Синер това бе втора поредна победа от също толкова срещи с Муте и 21-а срещу левичари.

Jannik Sinner showing off EXCEPTIONAL court coverage against Moutet in Miami



„Такива играчи са Бен Шелтън, Тиен, Шаповалов, Муте… Може би забравям още някого, но винаги гледам да бъда подготвен за тези специфични ситуации. Тактиката, техниката и концентрацията наистина са ключови“, добави Синер, цитиран на официалния уебсайт на АТР.

Ако стане шампион в Маями, италианецът ще бъде първият тенисист с поредни трофеи в Индиън Уелс и Флорида (т.нар. „Съншайн дабъл“) от 2017 насам, когато същото направи Роджър Федерер. Той може и да съкрати голяма част от изоставането си срещу Алкарас в световната ранглиста, тъй като испанецът вече отпадна, а Синер не защитава точки от миналата година.

