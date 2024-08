Най-голямата сделка в историята на тениса: Джокович става един от най-скъпоплатените спортисти

Сръбската легенда Новак Джокович е подписал договор на стойност 96 милиона щатски долара, с който вече е главен посланик на ESPN. Сделката е същински прецедент в историята на тениса, тъй като сърбинът се превръща в един от най-скъпоплатените спортисти. Като глобален посланик, световният номер 2 ще ръководи различни инициативи, с цел да се засили интереса към спорта, които ще включват ексклузивни интервюта, съдържание зад кулисите, интерактивни ангажименти с фенове, както и специални програми, които ще бъдат достъпни в обширните медийни платформи на американската медия.

Джокович сподели вълнението от направената сделка и разкри, че няма търпение да поеме тази нова за него роля: "За мен е чест да се присъединя към семейството на ESPN, като глобален посланик. Това е уникална възможност да споделя любовта си към спорта и да намирам нови начини да разширя тенис аудиторията с нови инициативата и да намирам начини да привличам хората към нашето голямо семейство. Очаквам с нетърпение да работя с ESPN, за да донеса иновативно и вълнуващо съдържание на тенис ентусиастите по целия свят."

