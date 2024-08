Най-легендарният ретур в тениса: Как Джокович спаси мачбол и срази Федерер на US Open (ВИДЕО)

Остават броени дни до последния за годината турнир от Големия шлем - US Open. В навечерието на Откритото първенство на САЩ в социалните мрежи припомниха и може би най-легендарния уинър от ретур в историята на тениса - този на Новак Джокович срещу Роджър Федерер от 2011 година.

Джокович и Федерер се срещнаха на полуфиналите на US Open, като сътвориха истински 5-сетов трилър. В решаващия пети сет Федерер водеше с 5-3 гейма и 40:15 точки на свой сервис, осигурявайки си два поредни мачбола. Ноле обаче нямаше намерение да губи този дуел.

Докато Федерер изчакваше овациите на екзалтираните фенове, за да сервира за спечелване на мача, Джокович бе уловен в кадър да поклаща глава в свой стил - изпълнен с увереност, че нищо не е свършило. Това се четеше и в неговия поглед: той просто чакаше да изстреля най-добрия ретур, на който е способен.

И тъкмо това и стана: Федерер сервира по диагонал, а топката дойде удобно на ракетата на Джокович. С една крачка той се нагласи за удара и пусна ракетата, за да направи победоносен уинър от ретур. Първоначално Ноле не показа реакция, но след това поиска овациите на публиката, за да покаже, че мачът продължава.

В крайна сметка Джокович спаси и втория мачбол, а след това стигна до пълен обрат, печелейки последния сет със 7:5 гейма. На финала Ноле успя да детронира Рафаел Надал в повторение на финала от 2010-а. Но тази титла нямаше да е възможна, ако не бе легендарният ретур срещу Федерер на полуфинала - припомнете си го във видеото:

12 years ago, Novak Djokovic hit the most legendary return winner ever at the US Open 2011 semifinal. Just look at the determination in his eyes. Instead of staring defeat in the eyes at 15-40 down, he stared down Federer and defeated him. Ice cold.🥶pic.twitter.com/WD0V0kLAp7