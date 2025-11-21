С фалшиво пълномощно: Повдигнаха обвинение на мъж

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 67-годишен мъж за ползване на неистински документ (фалшиво пълномощно) пред длъжностно лице с цел издаване на данъчна оценка за апартамент в гр. София. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.11.2025 г. на бул. “Цар Борис III“ в гр. София, обвиняемият К.М. съзнателно се е ползвал пред старши инспектор в Отдел “Общински приходи“ от неистински частен документ – пълномощно, с обозначен упълномощител, което е издадено от нотариус от САЩ. На въпросния документ е бил придаден вид, че изхожда от Р.Ф., както и че подписът в графа “УПЪЛНОМОЩИТЕЛ“ в документа е положен също от нея в качеството й на собственик на жилище в ж.к. “Красно село“ в гр. София, а в действителност подписът не е бил положен от нея.

Още: Заловиха група за фалшиви документи, работила на територията на три области в страната

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.М. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 21.11.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: Хванаха двама мъже, източили 90 000 лв. с фалшиви ТЕЛК решения