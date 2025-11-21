Студио Actualno:

С фалшиво пълномощно: Повдигнаха обвинение на мъж

21 ноември 2025, 14:56 часа 387 прочитания 0 коментара
С фалшиво пълномощно: Повдигнаха обвинение на мъж

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 67-годишен мъж за ползване на неистински документ (фалшиво пълномощно) пред длъжностно лице с цел издаване на данъчна оценка за апартамент в гр. София. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.11.2025 г. на бул. “Цар Борис III“ в гр. София, обвиняемият К.М. съзнателно се е ползвал пред старши инспектор в Отдел “Общински приходи“ от неистински частен документ – пълномощно, с обозначен упълномощител, което е издадено от нотариус от САЩ. На въпросния документ е бил придаден вид, че изхожда от Р.Ф., както и че подписът в графа “УПЪЛНОМОЩИТЕЛ“ в документа е положен също от нея в качеството й на собственик на жилище в ж.к. “Красно село“ в гр. София, а в действителност подписът не е бил положен от нея.

Още: Заловиха група за фалшиви документи, работила на територията на три области в страната

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.М. е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Днес, 21.11.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: Хванаха двама мъже, източили 90 000 лв. с фалшиви ТЕЛК решения

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
обвинение задържан фалшиви документи пълномощно
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес