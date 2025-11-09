Войната в Украйна:

Ноле записа пореден впечатляващ рекорд с триумфа си в Атина, но обяви неприятна новина

Поредно забележително постижение записа Новак Джокович в световния тенис. Сърбинът спечели собствения си турнир в Атина и по този начин той стана най-възрастният играч с титла от турнири на ATP.

Ноле няма да участва на Финалите на ATP

По този начин той заслужи да участва във Финалите на ATP, но не след дълго разкри, че се отказва от тази възможност заради контузия.

Новак Джокович е печелил Финалите на ATP рекордните седем пъти - през 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 и 2023 година.

