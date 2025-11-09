Ноле записа пореден впечатляващ рекорд с триумфа си в Атина, но обяви неприятна новина

Поредно забележително постижение записа Новак Джокович в световния тенис. Сърбинът спечели собствения си турнир в Атина и по този начин той стана най-възрастният играч с титла от турнири на ATP.

Ноле няма да участва на Финалите на ATP

👇 Djokovic says the reason for his withdrawal is an ‘ongoing injury’ https://t.co/QArGGgL4dt pic.twitter.com/CbisP7XzxE — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 8, 2025

По този начин той заслужи да участва във Финалите на ATP, но не след дълго разкри, че се отказва от тази възможност заради контузия.

Новак Джокович е печелил Финалите на ATP рекордните седем пъти - през 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 и 2023 година.

