"Ако Джокович се пенсионира, и останалите трябва да го направят. На 38 г. е третият най-добър тенисист в света"

Тенис експертът Матс Виландер изрази любопитно мнение, че ако на Новак Джокович му е време да се откаже от тениса, то вероятно същото важи и за останалите тенисисти в световния елит. Виландер смята, че понастоящем сърбинът е третият най-добър тенисист в света, като се намира в тази позиция, докато е на 38 години. Според Виландер, Джокович има още какво да даде на тениса.

На 38 години Джокович е третият най-добър тенисист в света

"Ако Новак Джокович се пенсионира, останалите тенисисти също трябва да го направят! На 38 години той е безспорно третият най-добър тенисист в света", заяви Матс Виландер по адрес на рекордьора по титли от Големия шлем, който през 2025 година успя да достигне до полуфинал на всеки един от четирите Мейджър турнира - Australian Open, Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open.

Новак Джокович

Ноле отстъпва единствено на Алкарас и Синер

Единствените двама, които са над моментното ниво на Джокович, са световните номер 1 и номер 2 Карлос Алкарас и Яник Синер. Те си поделиха по две титли от Големия шлем през тази година, като играха един срещу друг на финал в три от четирите надпревари. Единствено на Australian Open Синер спечели на финала срещу Александър Зверев.

През миналата година обаче Джокович успя да победи Алкарас и да спечели последното липсващо злато в колекцията му - това от олимпийски игри.

