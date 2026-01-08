Олимпийската шампионка по тенис отказа участие на Australian Open

Олимпийската шампионка по тенис от Игрите в Париж през 2024-та Кинуен Джън ще пропусне първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Това разкри самата тя в социалните мрежи. Китайската състезателка продължава да лекува травма в десния си лакът и това няма да и позволи да вземе участие в Откритото първенство на Австралия, където достигна до финала през 2024 година.

Китайката се възстановява от контузия

Джън допълни, че възстановяването ѝ напредва добре, но се нуждае от още време, за да може да бъде конкурентна на останалите дами в Тура. Китайската тенисистка заяви, че си е поставила за цел да бъде в най-добрата си форма, когато се завърне на корта, а все още е далеч от това. Тя също така си припомни и най-хубавите моменти от участията ѝ на Откритото първенство на Австралия.

BREAKING:



Qinwen Zheng withdraws from the Australian Open.



Hoping to see her fully healthy very soon. 🇨🇳❤️‍🩹



“Hi everyone,

After careful evaluation by my team and following medical advice, unfortunately I will be withdrawing from the 2026 Australian Open.

Making this decision… pic.twitter.com/YRHNvgPxjV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 8, 2026

„Все още не съм достигнала най-добрата си форма“

„Да взема това решение беше изключително трудно за мен. Мелбърн е моето „щастливо място“, където спечелих първия си мач в основната схема на турнир от Големия шлем и преживях най-хубавите си моменти. Въпреки че възстановяването ми напредва добре и периодът между сезоните мина добре, за да играеш в турнир от Големия шлем, играчите трябва да поддържат изключително конкурентна форма. В момента все още не съм достигнала най-добрата форма, която съм си поставила за цел“, написа Джън.

