Признание от Циципас: Джокович е най-великият, хващал ракета в ръка (ВИДЕО)

Джокович спечели рекордна 10-а титла в Мелбърн, побеждавайки Циципас в 3-0 сета. След мача Циципас направи голямо признание към Новак, определяйки го за най-велик на всички времена: "Той е най-великият играч, който някога е хващал тенис ракета в ръката си."

"He is the greatest that has ever held a tennis racquet."@steftsitsipas • @DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VDvVI9r8RP