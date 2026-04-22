Пътят обратно към елита: Григор Димитров ще е в челото на силна схема на турнира в Бордо

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров ще участва в тазгодишното издание на „Чалънджър“ в Бордо. Събитието ще се проведе между 9 и 17 май. Димитров безспорно е най-открояващото име в списъка с участници, който обявиха организаторите. Турнирът е идеална възможност българинът да навакса за изгубените точки след тежката му контузия от миналогодишния Уимбълдън и изпадането от първата стотица на световната ранглиста.

Българинът преследва ценни точки срещу сериозна конкуренция

Бившия номер 3 в тениса е сочен за един от най-атрактивните тенисисти, а титлите му от Мастърса в Синсинати и Финалите на АТР през 2017 г. го превръщат в най-успешния състезател, участвал някога в историята на турнира в Бордо.

Григор обаче няма да бъде изправен пред лесни съперници. В основната схема се открояват имената на защитника на титлата Джовани Мпетчи Перикар, както и на аржентинеца Томас Ечевери, който ще бъде най-високо ранкираният играч, заемащ 29 място в световната ранглиста. Бордо ще приеме и двама бивши шампиони - Алексей Попирин и Рейли Опелка. Други познати имена, които ще вземат участие в турнира са Талон Грикспор, Теренс Атман и Лука ван Аш.

