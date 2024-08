След Алкарас: Григор загря за US Open и със световния №1 Яник Синер (ВИДЕО)

Българската тенис звезда Григор Димитров проведе тренировъчно занимание със световния номер 1 Яник Синер на кортовете на US Open. Надпреварата от Големия шлем започва идната седмица, а Гришо вече има няколко тренировъчни занимания с други тенисисти на корта.

По-рано Григор направи спектакъл за феновете с Карлос Алкарас (ВИДЕО), а в социалните мрежи се появиха кадри и от негова тренировка с Яник Синер. Припомняме, че италианецът бе замесен в голям допинг скандал, който все още тресе световния тенис.

Jannik Sinner 🇮🇹 si è allenato per la prima volta a New York e lo ha fatto con Grigor Dimitrov 🇧🇬✨️ Domani il n°1 del mondo si allenerà 2h con Hubert Hurkacz 🇵🇱, dalle 17 alle 19 italiane Domani allenamento anche per Paolini 🇮🇹 con Krejcikova 🇨🇿 e Arnaldi 🇮🇹 e Darderi 🇮🇹 pic.twitter.com/0B8vWBMq1i

Григор и Синер често се срещат на корта преди големи турнири, за да се използват взаимно като спаринг партньори. Двамата играха финал на Мастърс турнира в Маями тази година, където италианският тенисист успя да спечели титлата.

Иначе Григор Димитров ще стартира срещу квалификант на US Open, а жребият на Гришо изглежда приемлив - поне до 1/4-финалите, където го чака евентуален сблъсък с Новак Джокович. Това ще бъде 14-то поредно участие за българина в Откритото първенство на САЩ.

ОЩЕ: От първи кръг до 1/2-финал за 12 месеца: Как Григор възкръсна като феникс на US Open (ВИДЕО)

