Тренировъчен спектакъл в Ню Йорк: Гришо и Алкарас впечатлиха с мощ и техника пред хиляди фенове (ВИДЕО)

Часове ни делят от началото на US Open. Във вчерашния ден две уникални тренировки привлякоха огромно внимание и създадоха специална атмосфера на кортовете в Ню Йорк. Малко преди да научат първите си съперници, Григор Димитров и Карлос Алкарас излязоха за тренировка, която веднага привлече интереса на зрителите. Двамата тенисисти, които често тренират заедно преди важни турнири, предоставиха на събралите се 3 000 души зрелище, изпълнено с мощни удари и изключителна техника.

С изключителни моменти и от двамата играчи, които взаимодействаха отлично на корта, те направиха една истинска демонстрация на съвременния тенис. Не само че се забавляваха, но и показаха високо ниво на подготовка и концентрация, което бе наслада за окото за всички гледащи.

Carlos Alcaraz and Grigor Dimitrov practicing on Ashe.

Още по-вълнуваща беше по-късната сесия, когато на корта се завърна любимецът на феновете Хуан Мартин дел Потро, за да потренира не с кого да е, а с олимпийския шампион Новак Джокович. Интересно беше, че и двамата тенисисти бяха оборудвани с микрофони, което позволи на феновете да се насладят не само на техните тенис умения, но и на разговорите им за миналото съперничество и спомени. Диалозите и разказите на Джокович и Дел Потро добавиха допълнителна стойност към тренировката, която се превърна в истински празник за всеки зрител.

Two US Open Champions & very good friends Novak Djokovic & Juan Martin Del Potro practicing on Arthur Ashe Stadium