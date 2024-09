След спектакъла в София: Григор Димитров е въодушевен за Laver Cup (ВИДЕО)

Първата ракета на България при мъжете – Григор Димитров, даде своето мнение на официалната пресконференция преди Лейвър Къп в Берлин, Германия. Хасковлията заяви, че когато е в екип, се запалва още повече, и е привилегия за него да участва в турнира.

„Честно казано, всеки път, когато съм в екип, мисля, че се запалвам още повече. Така че за мен, както казах снощи на момчетата и на всички, е привилегия да бъда тук на този етап от кариерата си и да мога да допринеса за отбора за постигане на крайната цел“, заяви Гришо, който е в Отбор Европа заедно с именити тенисисти.

Българинът ще се подвизава рамо до рамо с Карлос Алкарас, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Стефанос Циципас и Александър Зверев. Турнирът между отборите на Европа и света ще се проведе от 20 до 22 септември в Берлин. Димитров ще започне участието си срещу намиращия се на 22-ро място в световната ранглиста чилиец Алехандро Табило (подробности четете в линка).

"Every time I'm in that team environment, I light up even more."



Five editions later, Grigor Dimitrov is pumped to be back playing for Team Europe.#LaverCup pic.twitter.com/um2IEwZJPH