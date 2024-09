Гришо среща чилиец на старта на „Лейвър Къп“, Алкарас иска да играе двойки с българина (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров ще срещне чилиец на старта на турнира „Лейвър Къп“. Както е известно, отборната надпревара, в която сили ще премерят тимовете на Европа и Света, ще се проведе в германската столица Берлин от 20 до 22 септември.

Димитров ще започне участието си на „Лейвър Къп“ срещу намиращия се на 22-ро място в световната ранглиста чилиец Алехандро Табило. До момента двамата са се срещали веднъж на корта. На Мастърс-а в Маями тази година Гришо победи съперника си с 6:7(5), 7:6(5) и 6:2. Двубоят между Димитров и Табило е утре вечер като се очаква да започне след 20:00 часа българско време.

Alcaraz says that the player he would like to play doubles in the LC is Grigor Dimitrov!



Dimitrov is simply that guypic.twitter.com/Idc63YuAFe