Словесна престрелка: Треньорите на Гришо и Ноле в задочен спор (СНИМКА)

"Novak vs Dimitrov was the match I was most afraid. But Dimitrov just played in the wrong way, his coach and himself didn’t have the proper plan. Novak couldn’t move and Grigor played maybe two or three drop shots, I would’ve played 300!"



Goran Ivanisevic



