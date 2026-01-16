Съперникът на Григор Димитров на Australian Open се класира на финал в Аделаида

Съперникът на Григор Димитров на старта на Australian Open - Томаш Махач, ще играе на финала на турнира от сериите АТР 250 в Аделаида. Чехът ще се бори за втора титла в АТР Тур, след като победи Томи Пол с обрат - 2:6, 6:3, 6:3. Във въпросната среща Томаш се наложи да бори самия себе си, след като допусна 39 непредизвикани грешки.

Талантливият 25-годишен тенисист има победи над Карлос Алкарас и Новак Джокович в биографията си. Той ги постигна през 2024 година, а миналия февруари надигра испанеца Алехандро Давидович Фокина. Сега именно Фокина е един от евентуалните съперници на Томаш Махач за финала. Испанецът ще играе на полуфиналите с французина Юго Умбер.

