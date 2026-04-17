Турнирът в Мадрид се разпада: След Джокович още един тенисист от топ 3 обяви оттегляне

Световният номер 2 Карлос Алкарас официално обяви, че няма да вземе участие в предстоящото Открито първенство на Мадрид, предадоха световните агенции. Испанецът се оттегли и от надпреварата в Барселона по-рано тази седмица поради травма в дясната китка, получена по време на победата му над Ото Виртанен в първия кръг.

Контузията прекъсва силния старт на сезона за Алкарас, който през януари спечели Откритото първенство на Австралия след триумф над Новак Джокович на финала. Преди проблемите с китката испанецът записа актив от 22 победи и 3 загуби, като към трофея от Мелбърн добави и титла в Доха. Въпреки това, след загубата от Яник Синер на финала в Монте Карло миналата седмица, той отстъпи първата позиция в ранглистата на ATP. Настоящата пауза поставя под сериозен въпрос физическото му състояние за предстоящия "Ролан Гарос", където той трябва да защитава титлата си в края на май.

В профила си в Instagram Алкарас изрази разочарованието си от поредното отсъствие от турнира на родна земя:

"Някои новини се споделят невероятно трудно. Мадрид е дом, едно от най-специалните места в календара за мен и затова боли толкова много, че няма да бъда в състояние да играя за втора поредна година. Особено боли, че няма да зарадвам феновете ми в толкова специален за мен турнир. Благодаря за продължителната ви подкрепа и се надявам да се видим скоро"

Турнирът в Мадрид остава без още едно от основните си лица, след като по-рано днес и Новак Джокович потвърди оттеглянето си. Сърбинът не е участвал в официален мач от загубата си от Джак Дрейпър в Индиън Уелс миналия месец. Като причина за решението си световният номер 3 посочи травма в дясното рамо, която не му позволява да се завърне на корта в оптимална кондиция.

