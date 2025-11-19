Удостовят Роджър Федерер с огромна чест - редом до най-големите шампиони

Швейцарската тенис легенда Роджър Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса на церемония - редом до най-големите шампиони в историята на играта. Федерер ще влезе в Залата на славата по време на церемония през август 2026 година в Нюпорт, Роуд Айлънд, съобщиха организаторите на събитието, като швейцарецът определи това като "огромна чест".

Приемат Роджър Федерер в Залата на славата на тениса

Федерер спечели 20 титли от Големия шлем, първият тенисист, направил това постижение и спечели 103 титли в кариерата си, преди да прекрати кариерата си през 2022 г. Той заемаше първото място в световната ранглиста рекордните 237 седмици поред между 2004 и 2008 г.

„Огромна чест е да бъда въведен в Международната зала на славата на тениса и да застана редом до толкова много от великите шампиони в играта... да бъда признат по този начин от спорта и от моите колеги е голямо признание“, каза Федерер в изявление, споделено от залата на славата.

Още: Джокович счупи пореден рекорд на Роджър Федерер и Рафа Надал

Швейцарецът заемаше първото място в ранглистата на ATП в продължение на 310 седмици по време на кариерата си и имаше дългогодишни съперничества с Рафаел Надал и Новак Джокович, другите двама от „голямата тройка“ на мъжкия тенис по това време.

„През цялата си кариера винаги съм ценял историята на тениса и примера, даден от тези, които са били преди мен... Очаквам с нетърпение да посетя Нюпорт следващия август, за да отпразнувам този специален момент с тенис общността“, добави 44-годишният тенисист.

Още: Роджър Федерер алармира за сериозен проблем в съвременния тенис