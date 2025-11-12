"Гледах в стената 30 минути и се чувствах празен. Осъзнах, че съм изгубил любовта към тениса"

Най-успешният тенисист за всички времена Новак Джокович разказа за един от най-трудните периоди в неговата кариера, когато за пръв път е почувствал, че е изгубил любовта и страстта към тениса. Това се е случило през 2016 година, когато е бил на върха - с всички титли от Големия шлем. Неговата съпруга Йелена го е посъветвала да си даде почивка, но той не е виждал как може да загуби мотивация. Само няколко седмици по-късно обаче това се е случило, а сега Ноле се върна към този момент.

Да си на върха в спорта, но да изгубиш любовта към него

"Държах всички четири титли от Големия шлем и бях един от малкото играчи в историята, които бяха успели да го направят. В този момент хората около мен, съпругата ми и близките ми казаха: "Може би трябва да си вземеш малка почивка и след това да се върнеш. Защото вече си постигнал всичко". Аз им казах: "Не, не, не се притеснявайте за мотивацията, нямам проблем с това", сподели Джокович в интервю пред Пиърс Морган.

"Питах се: "Какво е това? Никога няма да ми се случи", а след това го преживях няколко седмици по-късно, за първи път в живота си. Беше Корт 1 на Уимбълдън, трети кръг, играех срещу Сам Куери. Мисля, че беше третият или четвъртият сет и имахме прекъсване заради дъжд, всъщност две прекъсвания. При първото прекъсване екипът се присъедини към мен, разговаряхме, направих няколко упражения за разтягане с физиотерапевта, а след това продължих."

"Губех с 0:2 сета, спечелих третия, набрах инерция и се чувствах по-добре на корта. Последва още едно прекъсване заради дъжд, прибрах се в съблекалнята и екипът ми влезе. Казах им: "Момчета, трябва да ме оставите сам, трябва да бъда сам". Просто гледах в стената 20, 30 минути и това беше първият път, когато наистина се почувствах празен. Тогава осъзнах, че целият стрес, напрежение, вълнение и очакване, всички тези силни емоции, които изпитвах години наред, достигнаха точка, в която мозъкът ми беше достатъчно уморен и трябваше да се рестартирам. Трябва да се рестартираш, а аз съм го правил много пъти в кариерата си."

"Загубих този мач, направих си почивка, върнах се и пропуснах няколко турнира, играх финал на US Open, и това беше годината, когато Анди Мъри завърши като номер 1. Той ме победи в "O2 Арена". След този мач, въпреки че загубих точките, които имах като предимство, всички мислеха, че ще ми бъде лесно да завърша като номер 1. Той влезе в серия от четири, пет турнира подред, а на мен не ми пукаше дали ще завърша като номер 1 или не. Това беше фазата или състоянието, в което се намирах тогава. Просто исках да си върна любовта и страстта, които имах към спорта, защото ги бях изгубил", завърши Джокович.

