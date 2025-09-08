Войната в Украйна:

Тайната подготовка на Алкарас, продължила 2 седмици, която го изстреля към световния връх и триумф над Синер на US Open

08 септември 2025, 11:21 часа 381 прочитания 0 коментара
Тайната подготовка на Алкарас, продължила 2 седмици, която го изстреля към световния връх и триумф над Синер на US Open

Преди три месеца Карлос Алкарас победи Яник Синер на Ролан Гарос, след като спаси три мачбола и направи невероятен обрат, за да триумфира с 3:2 в 5-часова битка. Месец по-късно испанецът падна на финала на Уимбълдън от световния №1 . Синер триумфира в четири сета, за да спечели четвъртия си трофей от Шлема и да се доближи на една титла от съперника си. Алкарас е имал върху какво да мисли и точно това е направил според треньора му Хуан Карлос Фереро, за да може днес да триумфира на US Open по категоричен начин.

Тайната на успеха на Карлос Алкарас

Алкарас не показа милост в Ню Йорк и след като през целия турнир не даде нито един сет, победи Синер с 3:1 (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) за малко над 2 часа и 40 минути игра. По този начин той го измести от върха на ранглистата след 65-седмичното му царуване. Фереро разкри, че победата на испанеца не е дошла случайно. След загубата му на финала на Уимбълдън, 22-годишният тенисист изкарал 15-дневен лагер, изцяло посветен върху играта на Синер и как да му се противопостави.

ОЩЕ: "Всички се страхуват от него, с изключение може би на двама"

Карлос Алкарас

"След загубата на финала на Уимбълдън от Яник, знаехме, че това е много важно. Направихме специален лагер с Карлос, който продължи може би 15 дни. В него се фокусирахме върху детайлите, които ще му помогнат да играе успешно срещу Синер на твърдите кортове. Той е невероятен на тази настилка, печели почти всичките си мачове. Но тази наша специална подготовка мисля, даде резултати. Карлос разбра, че ако се концентрира в детайлите, ще се подобри много на твърд корт, а с това ще има и по-големи шансове да бие най-силния си съперник", разкри треньорът на Карлитос.

Треньорът на Алкарас определи представянето му като перфектно

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Мисля, че се подготвихме за мача много добре, като изгледахме няколко мача и видяхме специфичните детайли, които трябваше да изиграем. Карлос направи 100 процента от това, което трябваше да направи. Лесно е да се каже и много трудно да се направи", заяви Фереро. "Представянето ни днес беше перфектно. Мисля, че той направи компромис със себе си, за да бъде в мача през цялото време, опита се да окаже натиск върху съперника по-рано от Яник. Мисля, че това е един от ключовете към победата."

Едно от нещата, които помогнаха на Алкарас по време на турнира, включително и в мача за титлата, беше страхотният сервис. Шампионът спечели 98 от 101 сервис гейма в турнира и се изправи само пред една точка за пробив срещу италианеца, който реализира единствената си възможност.

ОЩЕ: След края на 65-седмичното царуване на върха в тениса: Синер каза какво трябва да промени, за да спре Алкарас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
US open Яник Синер Карлос Алкарас
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес