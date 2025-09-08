Тайната подготовка на Алкарас, продължила 2 седмици, която го изстреля към световния връх и триумф над Синер на US Open

Преди три месеца Карлос Алкарас победи Яник Синер на Ролан Гарос, след като спаси три мачбола и направи невероятен обрат, за да триумфира с 3:2 в 5-часова битка. Месец по-късно испанецът падна на финала на Уимбълдън от световния №1 . Синер триумфира в четири сета, за да спечели четвъртия си трофей от Шлема и да се доближи на една титла от съперника си. Алкарас е имал върху какво да мисли и точно това е направил според треньора му Хуан Карлос Фереро, за да може днес да триумфира на US Open по категоричен начин.

Тайната на успеха на Карлос Алкарас

Алкарас не показа милост в Ню Йорк и след като през целия турнир не даде нито един сет, победи Синер с 3:1 (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) за малко над 2 часа и 40 минути игра. По този начин той го измести от върха на ранглистата след 65-седмичното му царуване. Фереро разкри, че победата на испанеца не е дошла случайно. След загубата му на финала на Уимбълдън, 22-годишният тенисист изкарал 15-дневен лагер, изцяло посветен върху играта на Синер и как да му се противопостави.

"След загубата на финала на Уимбълдън от Яник, знаехме, че това е много важно. Направихме специален лагер с Карлос, който продължи може би 15 дни. В него се фокусирахме върху детайлите, които ще му помогнат да играе успешно срещу Синер на твърдите кортове. Той е невероятен на тази настилка, печели почти всичките си мачове. Но тази наша специална подготовка мисля, даде резултати. Карлос разбра, че ако се концентрира в детайлите, ще се подобри много на твърд корт, а с това ще има и по-големи шансове да бие най-силния си съперник", разкри треньорът на Карлитос.

Треньорът на Алкарас определи представянето му като перфектно

"Мисля, че се подготвихме за мача много добре, като изгледахме няколко мача и видяхме специфичните детайли, които трябваше да изиграем. Карлос направи 100 процента от това, което трябваше да направи. Лесно е да се каже и много трудно да се направи", заяви Фереро. "Представянето ни днес беше перфектно. Мисля, че той направи компромис със себе си, за да бъде в мача през цялото време, опита се да окаже натиск върху съперника по-рано от Яник. Мисля, че това е един от ключовете към победата."

Едно от нещата, които помогнаха на Алкарас по време на турнира, включително и в мача за титлата, беше страхотният сервис. Шампионът спечели 98 от 101 сервис гейма в турнира и се изправи само пред една точка за пробив срещу италианеца, който реализира единствената си възможност.

