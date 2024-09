Впечатляващо: Сабаленка с по-силен форхенд от Алкарас, Джокович и Синер

Световната №2 Арина Сабаленка спечели третата си титла от Големия шлем в неделя, побеждавайки Джесика Пегула със 7:5, 7:5 на финала на US Open. Това беше момент на изкупление за 26-годишната тенисистка. След като защити титлата си на Откритото първенство на Австралия, тя получи контузия в гърба в Рим, а също така приключи участието си на Ролан Гарос на четвъртфинала поради заболяване. Междувременно тя пропусна и Уимбълдън поради травмата си.

След като загуби само един сет на Откритото първенство на САЩ, Сабаленка показа най-добрата си форма и срещу Пегула. Средната скорост на форхендите ѝ по време на надпреварата в Ню Йорк бе 129 км/ч. Това е повече от Карлос Алкарас (127 км/ч), Яник Синер (126 км/ч) и Новак Джокович (122 км/ч). Реагирайки на това, тя каза: "Видях статистиката на моя форхенд и всъщност не мога да повярвам, че е толкова бърз. Малко ми е неудобно да удрям по-силно от момчетата. Това е наистина интересна статистика."

Aryna Sabalenka is averaging the fastest forehand speed at the #USOpen... of all women 𝐚𝐧𝐝 men 💪💥 pic.twitter.com/T9o4PhlG5B