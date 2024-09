Освен трофея на US Open: Арина Сабаленка спечели и... шампионски WWE пояс (ВИДЕО)

Беларуската тенисистка Арина Сабаленка спечели не само трофея на Откритото първенство на САЩ, но и шампионски пояс на Световната федерация по кеч (WWE). Сабаленка получи като подарък специално изработен шампионски колан, който видимо я зарадва много.

Облечена в зашеметяваща червена рокля, Сабаленка си направи шампионска фотосесия, а в един момент към нея бе поднесен шампионският колан на WWE. Тя веднага се опита да си го сложи, но и срещна известни трудности в поставянето на колана.

"О, Боже мой! Това, чакай, по правилния начин го слагам, нали?", каза Сабаленка. И добави: "Това е лудост! О, Боже мой, това е невероятно. Харесва ми, толкова е готино. Нека да го видя. Благодаря ти, много ми харесва. Ще го нося."

Ето и видео на Арина Сабаленка с шампионския колан на WWE:

Aryna Sabalenka winning the US Open and getting her own WWE Championship belt on the same day is such a flex 😂



(via @WTA) pic.twitter.com/d21FAaT4rO