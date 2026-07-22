Посрещнаха Григор Димитров като звезда в Мексико 7 години след последното му участие

Първата българска ракета Григор Димитров се подготвя за участието си на турнира от сериите АТП 250 в Лос Кабос, Мексико. Това ще бъде юбилейно 10-о издание на надпреварата Mifel Tennis Open. До този момент в кариерата си най-добрият роден тенисист е играл един път в мексикански курорт. Това се случи през 2019 година, когато достигна до 1/8-финалите, но загуби от Гуидо Пела с 4:6, 2:6. Сега той отново се завръща в Лос Кабос, след като получи "уайлд кард" от организаторите.

Мексико приветства Григор Димитров

Тазгодишната надпревара ще се проведе от 27 юли до 1 август, като жребият за основната схема ще бъде изтеглен в събота, 25 юли. Организаторите не скриха вълнението си, че отново ще разполагат с Григор Димитров на корта. В специално видео в социалните мрежи те публикуваха кадри на българина и написаха: "Здравей, Григор! Лос Кабос изглежда още по-ярък с теб тук." Първата ни ракета също сподели ентусиазма си и призова феновете на тениса да отидат да изгледат мачовете на живо от трибуните: "Здравейте, приятели, аз съм Григор. Отново съм в Лос Кабос. Много съм развълнуван да съм отново тук. Мина известно време от последния път. Елате да ни подкрепите. Хайде!"

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Димитров пристигна в Мексико, след като игра на турнира в Бостад на клей. Той достигна 1/8-финалите, но отпадна по бързата процедура от португалеца Нуно Боржеш. Преди това българинът участва на Уимбълъдън, където също се представи на високо ниво и игра 1/8-финал. Той бе елиминират от местния любимец Артър Фери, който направи фурор пред родна публика. След участието си в Лос Кабос, Димитров ще се изяви на един от любимите си турнири от сериите Мастърс 1000, а именно този в Синсинати. Григор получи специална покана от организаторите. След това той се надява на "уайлд кард" за основната фаза на последната надпревара от големия шлем за сезона - US Open.

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